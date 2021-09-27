COVID-19 снизил продолжительность жизни впервые после Второй мировой войны, - ученые

Пандемия COVID-19 вызвала наибольшее сокращение жизни в странах Европы, США и Чили со времен Второй мировой войны. Такой вывод сделали ученые из Оксфордского центра демографических наук в результате проведенного ими исследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Данные большинства из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили, которые были проанализированы учеными, показывают наибольшее сокращение продолжительности жизни в прошлом 2020 году.

Масштабы сокращения продолжительности жизни были исследованы после анализа 29 стран на основе официальных данных регистрации смертей за прошлый год. При этом в 27 странах наблюдалось сокращение жизни. Согласно докладу, наибольшее сокращение ожидаемой продолжительности жизни в разных странах было связано с официальными случаями смерти от COVID-19.

Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США. По сравнению с 2019 годом они стали жить на 2,2 года меньше. Следующей страной стала Литва - там продолжительность жизни для мужчин сократилась на 1,7 года.

"Для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия и другие, в последний раз такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдались в течение одного года во время Второй мировой войны", - сказал соавтор исследования, доктор Хосе Мануэль Абурто.

Абурто сказал, что многим странам понадобились годы, чтобы восполнить потери, а пандемия свела все старания на нет.

"Женщины в восьми странах и мужчины в 11 странах понесли убытки, превышающие год. В последнее время этим странам потребовалось в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни на один год: прогресс был сведен на нет в течение 2020 года COVID-19", - сказал он.