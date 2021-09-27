COVID-19 знизив тривалість життя вперше після Другої світової війни, - вчені

Пандемія COVID-19 викликала найбільше скорочення життя в країнах Європи, США і чилі з часів Другої світової війни. Такий висновок зробили вчені з Оксфордського центру демографічних наук в результаті проведеного ними дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Дані більшості з 29 країн, що охоплюють більшу частину Європи, США і Чилі, які були проаналізовані вченими, показують найбільше скорочення тривалості життя в минулому 2020 році.

Масштаби скорочення тривалості життя були досліджені після аналізу 29 країн на основі офіційних даних реєстрації смертей за минулий рік. При цьому у 27 країнах спостерігалося скорочення життя. Згідно з доповіддю, найбільше скорочення очікуваної тривалості життя в різних країнах було пов'язано з офіційними випадками смерті від COVID-19.

Найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків у США. У порівнянні з 2019 роком вони стали жити на 2,2 року менше. Наступною країною стала Литва - там тривалість життя для чоловіків скоротилася на 1,7 року.

"Для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Англія та Уельс, Італія, Бельгія та інші, в останній раз такі значні скорочення очікуваної тривалості життя при народженні спостерігалися протягом одного року під час Другої світової війни", - сказав співавтор дослідження, доктор Хосе Мануель Абурто.

Абурто сказав, що багатьом країнам знадобилися роки, щоб заповнити втрати, а пандемія звела всі старання нанівець.

"Жінки у восьми країнах і чоловіки в 11 країнах зазнали збитків, що перевищують рік. Останнім часом цим країнам знадобилося в середньому 5,6 року, щоб домогтися збільшення очікуваної тривалості життя на один рік: прогрес був зведений нанівець протягом 2020 року COVID-19", - сказав він.