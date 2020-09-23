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COVID-19 сокращает примерно 500 млн рабочих мест по всему миру

Автор: Андрей Козловский

Вред для рынков труда от коронавируса ухудшается. В Международной организации труда (ILO) отметили, что восстановление в конце 2020 года значительно медленнее, чем ожидалось.

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Об этом пишет Bloomberg.

В организации считают, что потеря трудовых часов в этом году оказалась очень большой. Во втором квартале они сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это составляет почти 500 миллионов рабочих мест.
Кроме того, убытки трудоспособного населения в мире до этого времени составили 3,5 триллиона долларов.

Эксперты ожидают, что во втором полугодии 2020-го ситуация улучшится. Но в четвертом квартале потеря рабочих мест все равно будет составлять 245 миллионов.

Напомним, Кабинет министров Украины представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса COVID-19.

Также ранее РБК-Украина писало, что на фоне карантина из-за коронавируса в апреле Канада потеряла рекордные два миллиона рабочих мест.

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