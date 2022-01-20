COVID может быть с нами навсегда, нужно научиться с ним жить, - глава Минздрава Британии
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что коронавирус может остаться навсегда. Потому человечество должно научиться жить с этим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"COVID не исчезает. Он будет с нами много лет, возможно, навсегда, и мы должны научиться с этим жить... Я думаю, что мы ведем Европу на пути перехода от пандемии к эндемии, и мы лидируем в том, чтобы показать миру, как можно жить с COVID", - сказал Джавид.
По его словам, возможно, вакцинация станет ежегодным мероприятием.
Министр также сравнил коронавирус с гриппом. Он отметил ,что с ним тоже научились жить.
"К сожалению, люди также умирают от гриппа. В тяжелый год гриппа вы можете потерять около 20 000 жизней, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим много ограничений, чтобы бороться с этим. Мы должны продлевать свою жизнь с разумными и пропорциональными мерами", - добавил министр.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что коронавирус в стране скоро начнут считать обычной простудой. Глава британского правительства объявил об отмене большинства ограничений, введенных из-за штамма "Омикрон".