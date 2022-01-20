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COVID може бути з нами назавжди, потрібно навчитися з ним жити, - голова МОЗ Британії

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Британія, Четвер 20 січня 2022 12:39
COVID може бути з нами назавжди, потрібно навчитися з ним жити, - голова МОЗ Британії Фото: у МОЗ Британії зазначили, що COVID може залишитися назавжди (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що коронавірус може залишитися назавжди. Тому людство має навчитися жити з цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"COVID не зникає. Він буде з нами багато років, можливо, назавжди, і ми маємо навчитися з цим жити... Я думаю, що ми ведемо Європу на шляху переходу від пандемії до ендемії, і ми лідируємо в тому, щоб показати світові, як можна жити з COVID", - сказав Джавід.

За його словами, можливо, вакцинація стане щорічним заходом.

Міністр також порівняв коронавірус з грипом. Він зазначив, що з ним теж навчилися жити.

"На жаль, люди також помирають від грипу. У важкий рік грипу ви можете втратити близько 20 000 життів, але ми не закриваємо всю нашу країну і не вводимо багато обмежень, щоб боротися з цим. Ми повинні продовжувати своє життя з розумними та пропорційними заходами", - додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Юританії Борис Джонсон заявив, що коронавірус у країні скоро почнуть вважати звичайною застудою. Глава британського уряду оголосив про відміну більшості обмежень, введених через штам "Омікрон".

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