COVID может быть с нами навсегда, нужно научиться с ним жить, - глава Минздрава Британии

"COVID не исчезает. Он будет с нами много лет, возможно, навсегда, и мы должны научиться с этим жить... Я думаю, что мы ведем Европу на пути перехода от пандемии к эндемии, и мы лидируем в том, чтобы показать миру, как можно жить с COVID", - сказал Джавид.

По его словам, возможно, вакцинация станет ежегодным мероприятием.

Министр также сравнил коронавирус с гриппом. Он отметил ,что с ним тоже научились жить.

"К сожалению, люди также умирают от гриппа. В тяжелый год гриппа вы можете потерять около 20 000 жизней, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим много ограничений, чтобы бороться с этим. Мы должны продлевать свою жизнь с разумными и пропорциональными мерами", - добавил министр.