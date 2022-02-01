COVID-сертификат о бустерной дозе запустили Украине: как его получить
В Украине привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса могут получить COVID-сертификат. Его уже можно сгенерировать в приложении "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 могут скачать новый COVID-сертификат", - сказал Ляшко.
Как сгенерировать документ?
- сделать бустерную дозу (по рекомендациям Минздрава, в промежутке от 6 до 9 месяца после базового курса прививок - 2 дозы),
- отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дия".
Как отметил глава Минздрава, сгенерировать документ можно только после того, как была проведена бустерная прививка и внесена соответствующая запись в электронную систему здравоохранения.
Сколько будет действовать сертификат?
Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки.
В частности, документом можно использовать как внутри страны, так и для пересечения границы других стран.
Напомним, в Министерстве здравоохранения уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй.