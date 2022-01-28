Минздрав уточнил сроки бустерной дозы: не раньше, чем через 6 месяцев

Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй. В отдельных случаях она может вводиться через три месяца после дополнительной дозы людям с ослабленным иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы и якобы теперь рекомендуется делать ее с 90-го дня. Но это не так.

Также стало известно, что украинцам выплатят еще по 500 гривен за бустерную вакцинацию.