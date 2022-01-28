Минздрав уточнил сроки бустерной дозы: не раньше, чем через 6 месяцев
Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй. В отдельных случаях она может вводиться через три месяца после дополнительной дозы людям с ослабленным иммунитетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов", - говорится в сообщении.
Общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:
- людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев
- отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы
Дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы и якобы теперь рекомендуется делать ее с 90-го дня. Но это не так.
Также стало известно, что украинцам выплатят еще по 500 гривен за бустерную вакцинацию.