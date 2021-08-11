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COVID-сертификат в "Дие" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС

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Украина, Среда 11 августа 2021 15:15
COVID-сертификат в "Дие" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС Фото: COVID-сертификат в "Дие" за шаг до одобрения в ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Цифровой сертификат вакцинации от коронавируса в приложении "Дия" оказался в шаге от одобрения в Евросоюзе. Сейчас сертификат на последнем техническом этапе одобрения органами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Начался последний технический этап со стороной ЕС по COVID-сертификатов в "Дие". Это подключение нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это общая среда для всех стран, которые разрабатывают свои сертификаты", - рассказал он.

Министр отметил, что параллельно с подключением к европейской системе украинский сертификат должен получить признание Еврокомиссии.

"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дие", - сказал Федоров.

Он добавил, что параллельно Украина ведет переговоры с Израилем о признании украинских сертификатов. Министерство создало специальную рабочую группу для ускорения интеграции украинских и израильских COVID-сертификатов с ЕС.

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