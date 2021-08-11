COVID-сертификат в "Дие" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС

"Начался последний технический этап со стороной ЕС по COVID-сертификатов в "Дие". Это подключение нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это общая среда для всех стран, которые разрабатывают свои сертификаты", - рассказал он.

Министр отметил, что параллельно с подключением к европейской системе украинский сертификат должен получить признание Еврокомиссии.

"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дие", - сказал Федоров.

Он добавил, что параллельно Украина ведет переговоры с Израилем о признании украинских сертификатов. Министерство создало специальную рабочую группу для ускорения интеграции украинских и израильских COVID-сертификатов с ЕС.