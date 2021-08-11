UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

COVID-сертификат в "Дие" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Цифровой сертификат вакцинации от коронавируса в приложении "Дия" оказался в шаге от одобрения в Евросоюзе. Сейчас сертификат на последнем техническом этапе одобрения органами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Начался последний технический этап со стороной ЕС по COVID-сертификатов в "Дие". Это подключение нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это общая среда для всех стран, которые разрабатывают свои сертификаты", - рассказал он.

Министр отметил, что параллельно с подключением к европейской системе украинский сертификат должен получить признание Еврокомиссии.

"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дие", - сказал Федоров.

Он добавил, что параллельно Украина ведет переговоры с Израилем о признании украинских сертификатов. Министерство создало специальную рабочую группу для ускорения интеграции украинских и израильских COVID-сертификатов с ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусДияВакцинацияМихаил ФедоровЕвросоюз