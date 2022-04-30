ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

COVID-сертификат с истекшим сроком не исчезнет из "Дії": разъяснение Минцифры

Новина українською →
Киев, Суббота 30 апреля 2022 11:19
COVID-сертификат с истекшим сроком не исчезнет из "Дії": разъяснение Минцифры Фото: COVID-сертификат с истекшим сроком не исчезнет из "Дії (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

COVID-сертификаты с истекшим сроком не будут исчезать из приложения "Дія". В то же время документ будет недействительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, теперь, если у COVID-сертификата в "Дії" истек срок действия, он не пропадет из приложения, а будет недействительным, чтобы в такой способ оставить в приложении историю вакцинации от коронавируса.

"Это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу. Они смогут показать медработнику, сколько имели вакцин - одну, две или бустерную дозы", - пояснил Федоров.

Напомним, ранее стало известно, что сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Дія" с 5 апреля имеют новый срок отражения. Их не будут удалять в течение 1,5 года с даты прививки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров сертификат вакцинации Вакцина от коронавируса Дия
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе