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"Дія" будет отображать COVID-сертификаты 1,5 года с даты прививки

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 16:28
"Дія" будет отображать COVID-сертификаты 1,5 года с даты прививки Фото: сертификаты будут отображаться в приложении полтора года (Юля Червинская/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Дія" с 5 апреля имеют новый срок отображения. Их не будут удалять в течение 545 дней с даты прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что сроки отображения сертификатов решили продлить, поскольку из-за войны многим украинцам пришлось выехать за границу. Это также позволит получить следующую доху в стране пребывания.

Срок отображения изменен для всех видов сертификатов:

  • "желтый" - 1 доза
  • "зеленый" - 2 дозы
  • "бустерный" - 3 дозы

При этом сертификат не обновит конечную дату автоматически, для этого требуется повторно отправить запрос в приложении "Дія".

Для предъявления сертификата заграницей можно использовать QR-код в приложении "Дія", скриншот сертификата, PDF-документ сертификата, распечатанный с портала "Дія", или любое другое мобильное приложение-кошелек, которое может хранить сертификат.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало инструкцию, что делать, если сертификат не отображается в приложении "Дія".

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