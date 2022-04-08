"Дія" будет отображать COVID-сертификаты 1,5 года с даты прививки
Сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Дія" с 5 апреля имеют новый срок отображения. Их не будут удалять в течение 545 дней с даты прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сообщается, что сроки отображения сертификатов решили продлить, поскольку из-за войны многим украинцам пришлось выехать за границу. Это также позволит получить следующую доху в стране пребывания.
Срок отображения изменен для всех видов сертификатов:
- "желтый" - 1 доза
- "зеленый" - 2 дозы
- "бустерный" - 3 дозы
При этом сертификат не обновит конечную дату автоматически, для этого требуется повторно отправить запрос в приложении "Дія".
Для предъявления сертификата заграницей можно использовать QR-код в приложении "Дія", скриншот сертификата, PDF-документ сертификата, распечатанный с портала "Дія", или любое другое мобильное приложение-кошелек, которое может хранить сертификат.
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало инструкцию, что делать, если сертификат не отображается в приложении "Дія".
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