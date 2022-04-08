"Дія" будет отображать COVID-сертификаты 1,5 года с даты прививки

Сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Дія" с 5 апреля имеют новый срок отображения. Их не будут удалять в течение 545 дней с даты прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Сообщается, что сроки отображения сертификатов решили продлить, поскольку из-за войны многим украинцам пришлось выехать за границу. Это также позволит получить следующую доху в стране пребывания.

Срок отображения изменен для всех видов сертификатов:

"желтый" - 1 доза

"зеленый" - 2 дозы

"бустерный" - 3 дозы

При этом сертификат не обновит конечную дату автоматически, для этого требуется повторно отправить запрос в приложении "Дія".

Для предъявления сертификата заграницей можно использовать QR-код в приложении "Дія", скриншот сертификата, PDF-документ сертификата, распечатанный с портала "Дія", или любое другое мобильное приложение-кошелек, которое может хранить сертификат.