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COVID-сертификат можно выдавать привитым вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 20:19
COVID-сертификат можно выдавать привитым вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко, главный санврач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом РБК-Украина сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения на горячей линии Минздрава.

Как пояснил санврач, международные COVID-сертификаты будут выдаваться в соответствии с требованиями национальных законодательств или международными договорами. По его словам, в соответствии с международными правилами, такой документ позволяет пересекать границу, если страна требует вакцинацию.

"Правила составления этого сертификата определены в международных медико-санитарных правилах и его можно выдавать, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ",- сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что из-за глобального дефицита вакцин и ограниченного доступа к ним, страны мира обсуждают цифровые сертификаты, которые будут содержать не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательном COVID-тесте.

"Он (цифровой сертификат - ред.) будет позволять путешествовать, то есть свободно пересекать границы стран. А также рассматривается вопрос о возможности посещения дополнительных массовых мероприятий, которые недоступны в период жестких карантинных ограничений для непривитых, тех, кто не болел или не имеют антител", - рассказал он.

Ляшко добавил, что в течение мая Минздрав проработает варианты касательно того, какие преимущества будут иметь владельцы COVID-сертификата в Украине.

Напомним, украинский сертификат вакцинации планируют запустить до 1 июля. Как рассказали в Минздраве, сертификат можно будет получить у врача или онлайн.

Кроме того, как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, украинский сертификат вакцинации будет предоставлять "определенные преимущества" его владельцам.

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