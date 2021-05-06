COVID-сертификат будет давать "некоторые преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинский сертификат вакцинации будет давать "определенные преимущества" владельцам. Планируется, что украинский COVID-сертификат заработает до 1 июля.
Об этом министр написал на странице в Facebook.
"Украинский сертификат будет предоставлять его владельцам некоторые преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий", - заявил Степанов.
Глава Минздрава пояснил, что таким образом министерство хочет мотивировать украинцев "более сознательно относиться к своему здоровью".
"Не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение и тестироваться на COVID", - добавил министр.
Напомним, сегодня Степанов рассказал, что в Украине работают над созданием собственного COVID-сертификата. Сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия".
Добавим, согласно соцопросам, введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев.
Кроме того, введение паспортов вакцинации поддержали главы МИД стран G7.