UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство цифровой трансформации объявило о завершении бета-тестирования сертификатов вакцинации в приложении "Дия". Отныне сгенерировать цифровой сертификат в "Дие" может каждый вакцинированный украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислава Баника.

Для того, чтобы получить сертификат, нужно установить последнюю версию приложения "Дия" с AppStore, Google Play и Huawei AppGallery и авторизоваться удобным способом.

После авторизации нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты", после чего подать заявку на получение сертификата.

Бета-тестерам придется удалить тестовую версию "Дия" и установить обычную из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery. Если этого не сделать, то сертификат в бета-приложении не будет действительным.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинацияДия