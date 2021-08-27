COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование

Министерство цифровой трансформации объявило о завершении бета-тестирования сертификатов вакцинации в приложении "Дия". Отныне сгенерировать цифровой сертификат в "Дие" может каждый вакцинированный украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислава Баника.

Для того, чтобы получить сертификат, нужно установить последнюю версию приложения "Дия" с AppStore, Google Play и Huawei AppGallery и авторизоваться удобным способом.

После авторизации нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты", после чего подать заявку на получение сертификата.

Бета-тестерам придется удалить тестовую версию "Дия" и установить обычную из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery. Если этого не сделать, то сертификат в бета-приложении не будет действительным.