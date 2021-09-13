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COVID-сертификатов в Украине станет больше: кто и какие получит

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 21:03
COVID-сертификатов в Украине станет больше: кто и какие получит Фото: в Украине станет больше COVID-сертификатов (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабмин на сегодняшнем заседании решил увеличить количество сертификатов о вакцинации от коронавируса. Теперь сертификат будет выдаваться не только после завершения курса иммунизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Принятые правительством изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет две опции так называемую "желтую" или "зеленую" и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении.

"Желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

При наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании при пересечении границы Украины не нужно будет проходить самоизоляцию.

"Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий", - уточнили в Минздраве.

"Желтый" и "зеленый"

Отныне украинцы, которые сделали первую прививку от коронавируса, смогут также получить COVID-сертификат. Для подтверждения вакцинации первой дозой правительство ввело "желтый" сертификат, а после второй прививки украинцам будут выдавать "зеленый".

"Желтый" сертификат будет действовать в период между первой и второй прививкой.

Зачем нужен "желтый" сертификат

"Желтый" сертификат будет предоставлять привитым одной дозой вакцины те же привилегии, что и людям, которые прошли полный курс иммунизации. Однако привилегии для владельцев "желтого" сертификата не будут действовать в "красной" зоне карантина.

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