COVID-сертифікатів в Україні стане більше: хто і які отримає

Кабмін на сьогоднішньому засідання вирішив збільшити кількість сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Тепер сертифікат видаватиметься не лише після завершення курсу імунізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ .

"Прийняті урядом зміни передбачають, що COVID-сертифікат буде дві опції так звану" жовту "чи" зелену "і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "жовтий" сертифікат буде містити інформацію про першу щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації.

"Жовтий" та "зелений"

Відтепер українці, які зробили перше щеплення від коронавірусу, зможуть також отримати COVID-сертифікат. Для підтвердження вакцинації першою дозою уряд запровадив "жовтий" сертифікат, а після другого щеплення українцям видаватимуть "зелений".

Діятиме "жовтий" сертифікат у період між першим та другим щепленням.

Навіщо потрібен "жовтий" сертифікат

"Жовтий" сертифікат надаватиме щепленим одною дозою вакцини ті ж самі привілеї, що й людям, які пройшли повний курс імунізації. Однак привілеї для власників "жовтого" сертифікату не будуть діяти в "червоній" зоні карантину.