COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия": как это сделать
Фото: COVID-сертификаты уже доступны на портале "Дия" (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Украинские COVID-сертификаты уже можно получить и распечатать на портале "Дия". Для этого не нужно генерировать "Дия. Подпись".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса государственных услуг "Дия".
Сообщается, что сгенерировать COVID-сертификаты можно следующим образом:
- авторизуйтесь на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)
- нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
- подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом
- когда "Дия" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту
Как правильно распечатать и сформировать международный СOVID-сертификат, смотрите в следующем видео:
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.