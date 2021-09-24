ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия": как это сделать

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 13:05
COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия": как это сделать Фото: COVID-сертификаты уже доступны на портале "Дия" (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинские COVID-сертификаты уже можно получить и распечатать на портале "Дия". Для этого не нужно генерировать "Дия. Подпись".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса государственных услуг "Дия".

Сообщается, что сгенерировать COVID-сертификаты можно следующим образом:

  • авторизуйтесь на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)
  • нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
  • подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом
  • когда "Дия" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту

Как правильно распечатать и сформировать международный СOVID-сертификат, смотрите в следующем видео:

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе