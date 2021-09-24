ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія": як це зробити

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 13:05
COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія": як це зробити Фото: COVID-сертифікати вже доступні на порталі "Дія" (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українські COVID-сертифікати вже можна отримати і роздрукувати на порталі "Дія". Для цього не потрібно генерувати "Дія. Підпис".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу державних послуг "Дія".

Повідомляється, що згенерувати COVID-сертифікати можна наступним чином:

  • авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
  • натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
  • підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом
  • коли "Дія " знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам прийде повідомлення про це на електронну пошту

Як правильно роздрукувати і сформувати міжнародний COVID-сертифікат, дивіться в наступному відео:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертификат вакцинации Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус