COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія": як це зробити
Фото: COVID-сертифікати вже доступні на порталі "Дія" (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Українські COVID-сертифікати вже можна отримати і роздрукувати на порталі "Дія". Для цього не потрібно генерувати "Дія. Підпис".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу державних послуг "Дія".
Повідомляється, що згенерувати COVID-сертифікати можна наступним чином:
- авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
- натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
- підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом
- коли "Дія " знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам прийде повідомлення про це на електронну пошту
Як правильно роздрукувати і сформувати міжнародний COVID-сертифікат, дивіться в наступному відео:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.