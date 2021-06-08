ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-сертификаты получили уже более миллиона граждан ЕС

Новина українською →
Европейский союз, Вторник 08 июня 2021 15:30
COVID-сертификаты получили уже более миллиона граждан ЕС Фото: COVID-сертификаты получили уже более миллиона граждан ЕС (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Более миллиона граждан Европейского союза (ЕС) уже получили новый медицинский COVID-сертификат. Он позволяет свободно передвигаться в пределах блока.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает AFP.

Рейндерс объявил эту цифру в Европарламенте накануне голосования по законодательному закреплению документа к летнему туристическому сезону на континенте.

Ожидается, что сам документ будет принят подавляющим большинством после договоренности между членами Европарламента и 27 странами-членами ЕС относительно деталей, а результаты голосования будут известны в среду в начале дня.

Сертификат, который содержит информацию об иммунитете через вакцинацию или перенесенный коронавирус, и отрицательный результат теста, будет использоваться для поездок внутри ЕС с 1 июля, устраняя для путешественников необходимость карантина или дальнейшего тестирования.

Рейнедрс 8 июня также призвал страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа.

19 мая Евросоюз официально одобрил открытие своих границ для полностью вакцинированных от коронавируса.

1 июня семь стран ЕС начали выдавать так называемые COVID-сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19