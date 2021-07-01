COVID-сертификаты о ПЦР-тесте появятся позже: стала известна причина

По словам замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера, в Украине появится единый реестр всех результатов ПЦР-тестов на базе eHealth. Это будет одним из этапов введения COVID-сертификатов. То же касается и сертификатов для тех, кто уже переболел, - обе опции заработают позже.

"Введение цифровых сертификатов о тесте и перенесенной болезни уже параллельно идет. Это требует больше доработки на центральном компоненте, это большой объем работы. У нас с Европой есть договоренность, что сейчас мы запускаем в таком виде - сначала о вакцинации. Но людям не о чем волноваться - они смогут поехать с тестом, так, как это было и раньше, до введения сертификатов", - отметил Кучер.

По его словам, недоверия других стран к украинской базе тестов быть не должно. Если эти результаты будут на eHealth - это значит, что они гарантируются государством, а сомнительные конторы не смогут вносить в нее данные.