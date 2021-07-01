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COVID-сертификаты о ПЦР-тесте появятся позже: стала известна причина

Автор: Ульяна Безпалько

На первом этапе введения COVID-сертификатов в Украине их будут выдавать только тем, кто получил полный курс вакцинации. Те, кто переболел или имеет негативный ПЦР-тест, смогут воспользоваться такой возможностью позже.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".

По словам замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера, в Украине появится единый реестр всех результатов ПЦР-тестов на базе eHealth. Это будет одним из этапов введения COVID-сертификатов. То же касается и сертификатов для тех, кто уже переболел, - обе опции заработают позже.

"Введение цифровых сертификатов о тесте и перенесенной болезни уже параллельно идет. Это требует больше доработки на центральном компоненте, это большой объем работы. У нас с Европой есть договоренность, что сейчас мы запускаем в таком виде - сначала о вакцинации. Но людям не о чем волноваться - они смогут поехать с тестом, так, как это было и раньше, до введения сертификатов", - отметил Кучер.

По его словам, недоверия других стран к украинской базе тестов быть не должно. Если эти результаты будут на eHealth - это значит, что они гарантируются государством, а сомнительные конторы не смогут вносить в нее данные.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине началось бета-тестирование сертификатов.

РБК-Украина писало, как принять в нем участие.

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