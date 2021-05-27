COVID-сертификаты и тесты: Болгария обновила условия въезда для украинцев

Сообщается, что с 1 июня по 31 июля гражданам Украины разрешен въезд при наличии одного из следующих документов.

Сертификат вакцинации

Это документ о завершении вакцинации против COVID-19. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного срока от введения последней дозы. Отметим, Украина начнет выдавать сертификаты с июля.

В нем должны быть указаны личные данные в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя, страна, в которой выдано регистрационное удостоверение, и название компетентного органа, который его выдал.

Отрицательный тест на COVID

Тест методом ПЦР должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы. Также принимается отрицательный результат быстрого теста на антиген, сделанный за 48 часов до въезда. В документе должны быть указаны личные данные, сведения о лаборатории, дата и метод тестирования.

Положительный тест на COVID

Такой документ должен показывать положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или ИФА для лиц, которые переболели в период от 15 до 180 дней от указанной даты тестирования.

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без вышеуказанных документов.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не обязательно предоставлять документы о прививках и о тестах.