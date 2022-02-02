COVID-статистика: за сутки заразились более 35 тысяч человек, 204 - умерли

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204. Больше всего новых заражений во Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали - 4314 человек; летальных исходов - 204; выздоровели - 9 894 человека. Протестировали методом ПЦР - 93 280 человек, методом ИФА - 8012, экспресс-тестами - 84 005.
Больше всего новых заражений во Львовской (2953), Одесской (2725), Харьковской (2121) областях и Киеве (2499).
За все время пандемии в Украине заболели - 4 130 277 человек; выздоровели - 3 641 474 человека; летальных случаев - 100 599.
Напомним, в Украине может расшириться "красная" зона карантина. Еще 9 областей под угрозой введения локдауна уже на этой неделе.