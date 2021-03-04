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COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав Украины сообщил о 10 057 новых заражениях коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вчера сообщили о 7235 новых заражениях, то есть за сутки количество случаев возросло почти на три тысячи.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

За вчера госпитализировали 3271 человека; умерли 194 человека и выздоровели 4837 пациентов.

За сутки сделали 83 086 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).

С начала пандемии в стране заболели COVID 1 374 762 лица; 1 186 873 лица выздоровели и 26 591 пациент умер.

В Украине за все время сделали уже более 7 млн ​​ПЦР-тестов.

Напомним, в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине.

Также глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

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