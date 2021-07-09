COVID-вакцина не может вызвать коронавирусную болезнь, - Минздрав
В Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом. Однако существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
"Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации", - указано в сообщении.
В Нацслужбе здоровья разъясняют, что после прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели. Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
"Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений", - заверили в ведомстве.
В НСЗУ отмечают, что общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.
"Однако если появились характерные симптомы COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, - следует обратиться к своему семейному врачу", - указано в сообщении.
Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество украинцев, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, выросло по сравнению с 2020 годом. Поощрять вакцинацию может и Европейский союз, позволив въезд с украинскими сертификатами прививок.
Как писало РБК-Украина, в Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.