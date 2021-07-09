COVID-вакцина не може спричинити коронавірусну хворобу, - МОЗ

У Національній службі здоров'я підкреслили, що вакцина проти COVID-19 не може спричинити захворювання на коронавірус. Однак існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЗУ.

"Існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою, коли симптоми хвороби ще не розвинулись. Або ж може інфікуватись та захворіти після проведення вакцинації", - вказано у повідомленні.

У Нацслужбі здоров'я роз'яснюють, що після щеплення організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що можна захворіти. Але в цьому випадку захворювання можна перенести легко і без ускладнень", - запевнили у відомстві.

У НСЗУ зазначають, що загальна слабкість або підвищення температури - це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Симптоми зникають через кілька днів.

"Проте якщо з’явились характерні симптоми COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, - слід звернутися до свого сімейного лікаря", - вказано у повідомленні.