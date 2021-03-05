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COVID-вакцинация: привили уже более 12 тысяч человек

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 08:46
COVID-вакцинация: привили уже более 12 тысяч человек Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 лица.

COVID-вакцинация: привили уже более 12 тысяч человек

Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, позволив внеочередные прививки общественных деятелей.

Как писало РБК-Украина, позже в Центре общественного здоровья назвали условие внеочередной вакцинации от коронавируса.

Отметим, Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области. За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациента.

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