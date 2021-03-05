ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-вакцинація: щепили вже більше 12 тисяч людей

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 08:46
COVID-вакцинація: щепили вже більше 12 тисяч людей Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Ці люди отримали по одній дозі вакцини. За добу вакцинували 2913 особи.

COVID-вакцинація: щепили вже більше 12 тисяч людей

Нагадаємо, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.

Як писало РБК-Україна, пізніше в Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.

Зазначимо, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19