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COVID-вакцинация в Украине: как будет работать запись на прививку

Автор: Дмитрий Левицкий

Записаться на прививку от коронавируса в Украине можно будет несколькими способами. В частности, на вакцинацию можно будет записаться через своего семейного врача.

Об этом в интервью "ТСН" рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как заявил санврач, для записи на прививку необязательно иметь семейного врача. Для записи на вакцинацию от коронавируса будет 3 механизма.

"Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи", - сказал он.

По словам Ляшко, сейчас в Украине разрабатывают специальный сайт, который будет содержать информацию о COVID-вакцинанции. Также на том сайте можно будет онлайн записаться на прививку от коронавируса.

"10 февраля у нас уже будет полностью протестировано модуль иммунопрофилактики. И параллельно с этим будет запущен сайт. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания. Будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие группы риска. Будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку", - рассказал санврач.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже 15 февраля. Однако дата может измениться, поскольку на нее влияет ряд факторов.

Кроме того, сегодня парламент разрешил начать вакцинацию от коронавируса в Украине. Нардепы одобрили законопроект об экстренном применении COVID-вакцин.

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