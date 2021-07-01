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COVID-вакцинация в Украине: в каких городах действует онлайн-запись

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Украина, Четверг 01 июля 2021 10:44
COVID-вакцинация в Украине: в каких городах действует онлайн-запись Фото: в каких городах действует онлайн-запись на вакцинацию против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут записаться на вакцинацию против коронавируса в режиме онлайн. По состоянию на сегодня, 1 июля данная процедура возможна в шести городах страны.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

"Онлайн-запись на вакцинацию действует в 6 городах Украины",- говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе можно записаться в электронную очередь от helsi.me на вакцинацию против COVID-19 в таких городах Украины:

  • Киев (МВЦ, 30.06 - 4.07)
  • Одесса (шесть пунктов - 4.07)
  • Харьков (будние дни без ограничений);
  • Полтава (1.07 - 3.07)
  • Белая Церковь (3.07)
  • Запорожье (3.07 - 4.07).

Отмечено, что пересмотреть перечень всех пунктов прививания и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 июня в Украине сделали более 90 тысяч прививок от коронавируса.

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