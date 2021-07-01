COVID-вакцинація в Україні: в яких містах діє онлайн-запис
Фото: в яких містах діє онлайн-запис на вакцинацію проти COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу в режимі онлайн. Станом на сьогодні, 1 липня така процедура можлива у шістьох містах країни.
Про це повідомляє "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
"Онлайн-запис на вакцинацію діє в 6 містах України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, цього тижня можна записатися до електронної черги від helsi.me на вакцинацію проти COVID-19 в таких містах України:
- Київ (МВЦ, 30.06 - 4.07);
- Одеса (шість пунктів - 4.07);
- Харків (будні дні без обмежень);
- Полтава (1.07 - 3.07);
- Біла Церква (3.07);
- Запоріжжя (3.07 - 4.07).
Зазначено, що переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.
Нагадаємо, що за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 90 тисяч щеплень від коронавірусу.