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COVID-вакцинация в Украине: сделали 159 прививок, больше всего в Черкасской области

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ситуация в регионах такая:

Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.

Сообщается, что еще не зарегистрировали неблагоприятные события после иммунизации.

Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Отметим, вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.

Как ожидается, в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививку медицинские работники.

Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

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