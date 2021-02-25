COVID-вакцинация в Украине: сделали 159 прививок, больше всего в Черкасской области

В Украине за минувшие сутки сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ситуация в регионах такая:
Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.
Сообщается, что еще не зарегистрировали неблагоприятные события после иммунизации.
Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Отметим, вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.
Как ожидается, в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививку медицинские работники.
Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.