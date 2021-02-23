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COVID-вакцинация в Украине скоро начнется. Зеленский сделал заявление

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 12:16
COVID-вакцинация в Украине скоро начнется. Зеленский сделал заявление Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришла первая партия доз вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется вакцинация.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.

"Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе", - написал он.

Отметим, сегодня в 11 часов дня в аэропорт "Борисполь" прибыла первая вакцина от коронавируса. Привезли первую партию - 500 тысяч доз.

По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов показал фото прибытия вакцины.

РБК-Украина писало, что украинцы смогут записаться в очередь на COVID-вакцинацию с марта.

Ранее издание писало, что в кампанию против вакцинации от коронавируса вливаются немалые средства.

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