COVID-вакцинация в Украине скоро начнется. Зеленский сделал заявление

Сегодня в Украину пришла первая партия доз вакцины от коронавируса . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется вакцинация.

Об этом он написал на своей странице в Twitter .

Президент заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.

"Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе", - написал он.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Отметим, сегодня в 11 часов дня в аэропорт "Борисполь" прибыла первая вакцина от коронавируса. Привезли первую партию - 500 тысяч доз.

По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.