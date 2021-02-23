COVID-вакцинация в Украине: все, что нужно знать

Министерство здравоохранения запустит кампанию вакцинации после того, как вакцина от коронавируса будет доставлена в Украину. Первая партия ожидается сегодня, 23 декабря. Иммунизация является добровольной и бесплатной, но прививки будут делать поэтапно разным группам населения.

Что важно знать о вакцинации против COVID-19 - в материале РБК-Украина.

Когда начнется вакцинация

В Минздраве анонсировали старт вакцинации в феврале 2021, в зависимости от от срока поступления вакцин в Украину. Прививки должны начать делать не позднее следующего дня после прибытия препаратов.

Стоит отметить, что первая партия AstraZeneca объемом 500 тысяч доз будет доставлена в Украину 23 февраля из Индии. В течение суток препарат получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев. Остальные регионы - на следующий день.

Кого вакцинируют в первую очередь

Первые прививки сделают медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это персонал COVID-стационаров, работники лабораторий, мобильных бригад и экстренных бригад медицинской помощи.

Также на первом этапе вакцинируют военнослужащих в зоне ООС, людей, которые находятся в спецучреждениях (домах престарелых, интернатах и т.д.) и персонал этих заведений.

Какой вакциной будут вакцинировать

На первом этапе иммунизации будут использоваться вакцины AstraZeneca и Pfizer. Партия AstraZeneca (локальное название CoviShield) на 500 тысяч доз по договору Минздрава с индийским Serum Institute первой прибыла в Украину 23 февраля. Также в начале марта ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer по механизму COVAX.

Как будет проходить вакцинация

Прививки будут делать мобильные медицинские бригады на первом этапе вакцинации медиков и военных. Они будут работать в выездном режиме в специально оборудованных местах. В дальнейшем откроются стационарные пункты прививок при амбулаториях и ЦПМС.

После прохождения полного курса (2 дозы с интервалом 21-28 дней) данные о прививке будут вносить в единый реестр вакцинированных.

Какие еще вакцины привезут в Украину

В рамках глобальной инициативы COVAX ожидается поставка от 8 до 16 млн доз вакцин нескольких разработчиков. Известно о поставке Pfizer - 117 тысяч доз и AstraZeneca - от 2,2 до 3,7 млн доз. Кроме того, по контракту Минздрава с Serum Institute поступит 15 млн доз вакцины Novavax и AstraZeneca. Также заключен контракт с китайской компанией Sinovac на 1,9 млн доз.

Этапы вакцинации в Украине

Первый этап Национального плана охватывает 367 тысяч человек с критическим риском инфицирования и тех, чья работа чрезвычайно важна в условиях пандемии.

Национального плана охватывает 367 тысяч человек с критическим риском инфицирования и тех, чья работа чрезвычайно важна в условиях пандемии. Второй этап (3 млн человек) - работники системы здравоохранения, персонал и жильцы домов престарелых.

(3 млн человек) - работники системы здравоохранения, персонал и жильцы домов престарелых. Третий этап (7 млн) - сотрудники госструктур безопасности, ГСЧС, Нацполиции, ВСУ.

(7 млн) - сотрудники госструктур безопасности, ГСЧС, Нацполиции, ВСУ. Четвертый этап (11 млн) - лица с повышенным риском инфицирования, работники сферы образования, лица с оккупированных территорий, работники СИЗО и тюрем, те кто отбывает наказание.

(11 млн) - лица с повышенным риском инфицирования, работники сферы образования, лица с оккупированных территорий, работники СИЗО и тюрем, те кто отбывает наказание. Пятый этап (13 млн) - вакцинация остального взрослого населения 18-59 лет.

Можно ли заболеть после вакцинации

После введения COVID-вакцины возможны случаи, когда человек может заболеть, но болезнь пройдет в легкой форме без осложнений. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, преимущественно после прививки люди совсем не заболевают, либо могут перенести COVID-19 без симптомов, либо имеют легкое течение болезни.

Будут ли вакцинировать тех, кто переболел

Минздрав рекомендовал отложить иммунизацию для этой категории населения на 6 месяцев с момента выздоровления, поскольку переболевшие еще на какой-то период ограждены от повторного заражения. Но по желанию человека, прививку можно будет сделать раньше при наличии достаточного количества доз вакцины для приоритетной группы, к которой он относится.

Можно ли выбирать каким препаратом вакцинироваться

У украинцев не будет возможности выбрать, какой именно вакциной прививаться от COVID-19. Это касается препаратов, закупленных за средства госбюджета. Как отметили в Минздраве, возможности такого выбора нет ни в одной стране. Только после появления COVID-вакцин на коммерческом рынке люди смогут выбирать, каким препаратом сделать укол, но уже за собственные средства.

Будут ли вводить COVID-паспорта

Свидетельство о вакцинации не будет обязательным до тех пор, пока в Украине будет ограничен доступ к вакцинам. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство не будет в ближайшее время вводить COVID-паспорта и другие подобные документы. Но также он отметил, что в случае необходимости их смогут выдавать (например, если свидетельство станет обязательным для въезда в какую-либо страну).

Как записаться на вакцинацию

С марта украинцы смогут записаться на вакцинацию у своего семейного врача, через колл-центр Минздрава 0-800-60-20-19 или на специальном портале о COVID-19. Людей поделят на категории по профессии, возрасту, наличию хронических заболеваний. Лиц из групп риска будут приглашать на вакцинацию в первую очередь. Остальные записавшиеся будут в листе ожидани и смогут получить приглашение на прививку, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.