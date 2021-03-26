COVID-вакцинация: украинцы начнут получать вторую дозу AstraZeneca в конце мая
В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.
"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.
Напомним, за вчера первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 украинцев. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один человек.
Отметим, в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
После этого, глава Минздрава рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины.
Ранее сообщалось, что китайскую COVID-вакцину Sinovac будут производить в Украине.