Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca. Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны, министр настроен весьма оптимистично.

По словам Степанова, Украина все еще не получила разрешения на экспорт вакцины из Индии, хотя планировалось получить его в конце марта.

"Мне кажется, в начале апреля мы должны получить разрешение (на экспорт вакцины - ред.) и должны начать получать вакцину. Ну я оптимистично так на это смотрю", - говорит министр.

По его словам, сейчас Украина отслеживает те "политические процессы в Индии", из-за которых придержали поставки вакцины в другие страны.

"Я думаю, эта задержка не будет слишком долгой", - говорит Степанов.

Он уточнил, что сейчас в Украине будут использовать 500 тысяч доз уже полученной вакцины AstraZeneca для первой вакцинации. После этого начнут использовать китайскую вакцину Sinovac Biotech. Кроме того, правительство увеличило срок между введением первой и второй прививки до 12 недель.