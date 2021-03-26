Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca. Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны, министр настроен весьма оптимистично.
Об этом шла речь в эфире политического ток-шоу "Право на владу".
По словам Степанова, Украина все еще не получила разрешения на экспорт вакцины из Индии, хотя планировалось получить его в конце марта.
"Мне кажется, в начале апреля мы должны получить разрешение (на экспорт вакцины - ред.) и должны начать получать вакцину. Ну я оптимистично так на это смотрю", - говорит министр.
По его словам, сейчас Украина отслеживает те "политические процессы в Индии", из-за которых придержали поставки вакцины в другие страны.
"Я думаю, эта задержка не будет слишком долгой", - говорит Степанов.
Он уточнил, что сейчас в Украине будут использовать 500 тысяч доз уже полученной вакцины AstraZeneca для первой вакцинации. После этого начнут использовать китайскую вакцину Sinovac Biotech. Кроме того, правительство увеличило срок между введением первой и второй прививки до 12 недель.
Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.
Ранее сообщалось, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech. Вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины еще 10 марта.
Также ми писали, что в Украину уже прибыла первая партия вакцины из Китая в количестве почти 2 миллионов доз.