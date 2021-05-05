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COVID-вакцинация: вторую дозу получили еще 13 украинцев, в двух областях не прививали

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 08:31
COVID-вакцинация: вторую дозу получили еще 13 украинцев, в двух областях не прививали Фото: всего за вчера сделали почти 3,5 тысячи прививок от COVID-19 (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за вчера, 4 мая, сделали еще 13 прививок от коронавируса второй дозой вакцины, а также 3412 - первой. При этом в двух областях вакцинация не проводилась.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по COVID-вакцинации.

Так, вакцинация вчера не проводилась в Хмельницкой и Львовской областях. Больше всего новых прививок сделали в Днепропетровской (879), Харьковской (384) и Киевской (355) областях.

Все 13 прививок второй дозой были сделаны в Киеве препаратом Sinovac.

С начала кампании вакцинации в Украине первой дозой привили уже 759 432 человек, второй дозой - 303. Лидером по темпам вакцинации является Киев (76 057), Днепропетровская (59 422), Львовская (52 181), Киевская (42 617) и Харьковская (40 232) области.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.

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