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В Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 13:22
В Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В четырех областях Украины, которые находятся в "красной" зоне карантина, наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. Они могут покинуть эту зону в ближайшие дни.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - заявил Ляшко.

Отметим, что сегодня эту зону покинула Житомирская область.

Напомним, еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.

Как сообщают в Минздраве, в "красной зоне" карантина остаются семь областей.

Отметим, в Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев.

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