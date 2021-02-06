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COVID-вакцинацию в армии планируют начать в конце февраля

Новина українською → Киев, Суббота 06 февраля 2021 14:11
COVID-вакцинацию в армии планируют начать в конце февраля Фото: укол (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил Сергей Халик заявил, что вакцинация против коронавируса в Вооруженных силах Украины запланирована на конец февраля. Ее будут проводить специальные бригады, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Об этом Сергей Халик рассказал информационному агентству "АрмияInform", передает пресс-служба Минобороны Украины.

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие, которые сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Халик.

Также он добавил, что на первом этапе прививку получат лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал.

Ранее сообщалось, что иммунизация населения по плану должна начаться в середине февраля - предварительная дата старта кампании вакцинации 15 февраля.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.

Отметим, Минздрав запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.

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