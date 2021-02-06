COVID-вакцинацію в армії планують почати в кінці лютого

Тимчасово виконуючий обов'язки командувача Медичних сил Сергій Халік заявив, що вакцинація проти коронавірусу у Збройних силах України запланована на кінець лютого. Її будуть проводити спеціальні бригади, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Про це Сергій Халік розповів інформаційному агентству "АрміяInform", передає прес-служба Міноборони України.

"Під час першого етапу вакцинації в Збройних силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях", - сказав Халік.

Також він додав, що на першому етапі щеплення отримають особи, які незабаром плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал.

Раніше повідомлялося, що імунізація населення за планом повинна початися в середині лютого - попередня дата старту кампанії вакцинації 15 лютого.

Нагадаємо, голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство може надати доступ до вакцин від коронавірусу 21 млн громадян. Однак українці поки не готові вакцинуватися.

Зазначимо, МОЗ запустить інформаційний портал про вакцинацію від коронавірусу. Відбудеться запуск першої версії ресурсу.