ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США будут предупреждать о возможных проблемах с сердцем из-за некоторых COVID-вакцин

Новина українською →
США, Четверг 24 июня 2021 09:34
США будут предупреждать о возможных проблемах с сердцем из-за некоторых COVID-вакцин Фото: США будут предупреждать о возможных проблемах с сердцем из-за некоторых COVID-вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В США планируют обновить официальную инструкцию насчет прививания мРНК-вакциной против COVID-19 (Pfizer и Moderna) подростков и молодых людей. Это связано с выявленными случаями сердечных заболеваний после иммунизации.

Об этом сообщает AFP.

Такое решение было принято после того, как органы здравоохранения США зафиксировали 323 случая миокардита и перикардита, воспаление внутренней оболочки сердца, среди людей моложе 30 лет после вакцинации против коронавируса.

Известно, что из 323 человек 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а данные о результатах по пяти случаев отсутствуют.

Отмечено, что случаи заболевания зафиксированы преимущественно среди мужчин, большинство из случаев заболевание возникает после второй дозы. Пока нет подтвержденных летальных случаев.

Статистика провели после того, как людям в возрасте от 12 до 29 лет в США ввели более 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer и Moderna.

"Если у человека развивается перикардит после первой дозы вакцины, ему следует подождать, пока симптомы не исчезнут, и проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить вторую дозу ... если же у человека развился миокардит то рекомендуется отложить прививку второй дозой",- говорится в сообщении.

Хотя количество подобных случаев не большое, они все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах.

Напомним, что США дополнительно закупят 200 млн доз вакцины Moderna.

По информации производителя вакцины могут быть использованы для первичного прививки, в том числе детям, или в качестве возможной ревакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
сердце заболевания подростки Коронавирус Вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19