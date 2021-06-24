США будут предупреждать о возможных проблемах с сердцем из-за некоторых COVID-вакцин

В США планируют обновить официальную инструкцию насчет прививания мРНК-вакциной против COVID-19 (Pfizer и Moderna) подростков и молодых людей. Это связано с выявленными случаями сердечных заболеваний после иммунизации.

Такое решение было принято после того, как органы здравоохранения США зафиксировали 323 случая миокардита и перикардита, воспаление внутренней оболочки сердца, среди людей моложе 30 лет после вакцинации против коронавируса.

Известно, что из 323 человек 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а данные о результатах по пяти случаев отсутствуют.

Отмечено, что случаи заболевания зафиксированы преимущественно среди мужчин, большинство из случаев заболевание возникает после второй дозы. Пока нет подтвержденных летальных случаев.

Статистика провели после того, как людям в возрасте от 12 до 29 лет в США ввели более 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer и Moderna.

"Если у человека развивается перикардит после первой дозы вакцины, ему следует подождать, пока симптомы не исчезнут, и проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить вторую дозу ... если же у человека развился миокардит то рекомендуется отложить прививку второй дозой",- говорится в сообщении.

Хотя количество подобных случаев не большое, они все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах.