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CoviShield, CoronaVac, Pfizer: кто какую вакцину получит в Украине

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 10:35
CoviShield, CoronaVac, Pfizer: кто какую вакцину получит в Украине Фото: вакцинация в Украине будет проводиться тремя препаратами (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня начнется процесс вакцинации против коронавируса препаратом CoronaVac, а до конца недели в страну поставят вакцину Pfizer. Таким образом вакцинация будет проводиться тремя препаратами - сейчас в Украине прививают CoviShield.

Подробнее о том, кто какую вакцину получит в стране - в материале РБК-Украина.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, CoronaVac будет применяться для проведения прививок следующим категориям населения:

  • маломобильным группам населения, а также людям, ухаживающим за ними;
  • работникам образования, которые будут принимать участие в внешнем независимому оцениванию;
  • олимпийцам и паралимпийцам;
  • работникам полиции, Вооруженных сил и работники критической инфраструктуры.

Вакцины от коронавируса компании Pfizer получат:

  • граждане, которые находятся в интернатах, пожилые люди и все сотрудники этих домов.

Что касается препарата CoviShield, то здесь приоритетными группами являются:

  • медработники, которые борются с коронавирусом;
  • военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
  • пожилые люди (60 лет и старше);
  • работники ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
  • учителя и другие работники сферы образования;
  • люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
  • другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что на этой неделе ожидаются поставки в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Также сообщалось, что вчера Минздрав завершил лабораторный контроль вакцины CoronaVac. Украину уже получила 215 тысяч доз данной вакцины.

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