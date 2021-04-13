CoviShield, CoronaVac, Pfizer: кто какую вакцину получит в Украине
В Украине сегодня начнется процесс вакцинации против коронавируса препаратом CoronaVac, а до конца недели в страну поставят вакцину Pfizer. Таким образом вакцинация будет проводиться тремя препаратами - сейчас в Украине прививают CoviShield.
Подробнее о том, кто какую вакцину получит в стране - в материале РБК-Украина.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, CoronaVac будет применяться для проведения прививок следующим категориям населения:
- маломобильным группам населения, а также людям, ухаживающим за ними;
- работникам образования, которые будут принимать участие в внешнем независимому оцениванию;
- олимпийцам и паралимпийцам;
- работникам полиции, Вооруженных сил и работники критической инфраструктуры.
Вакцины от коронавируса компании Pfizer получат:
- граждане, которые находятся в интернатах, пожилые люди и все сотрудники этих домов.
Что касается препарата CoviShield, то здесь приоритетными группами являются:
- медработники, которые борются с коронавирусом;
- военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил;
- работники социальной сферы;
- люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
- пожилые люди (60 лет и старше);
- работники ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
- учителя и другие работники сферы образования;
- люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
- другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19.
Ранее РБК-Украина писало, что на этой неделе ожидаются поставки в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.
Также сообщалось, что вчера Минздрав завершил лабораторный контроль вакцины CoronaVac. Украину уже получила 215 тысяч доз данной вакцины.