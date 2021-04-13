CoviShield, CoronaVac, Pfizer: хто яку вакцину отримає в Україні
В Україні сьогодні почнеться процес вакцинації проти коронавірусу препаратом CoronaVac, а до кінця тижня поставлять в країну вакцину Pfizer. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами - зараз в Україні йде щеплення CoviShield.
Детальніше про те, хто яку вакцину отримає в країні - в матеріалі РБК-Україна.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, CoronaVac буде застосовуватися для проведення щеплень наступним категоріям населення:
- маломобільним групам населення, а також людям, що доглядають за ними;
- працівникам освіти, які будуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванню;
- олімпійцям і паралімпійцям;
- працівникам поліції, Збройних сил та працівники критичної інфраструктури
Вакцини від коронавірусу компанії Pfizer отримають:
- громадяни, які перебувають в інтернатах, літні люди і всі співробітники цих будинків.
Що стосується препарату CoviShield, то тут пріоритетними групами є:
- медпрацівники, які борються з коронавірусом;
- військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил;
- працівники соціальної сфери;
- люди, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
- похилого віку (60 років і старше);
- працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
- вчителі та інші працівники сфери освіти;
- люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
- інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало, що на цьому тижні очікуються поставки в Україну 117 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках ініціативи COVAX.
Також повідомлялося, що вчора Моз завершив лабораторний контроль вакцини CoronaVac. Україну вже отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.