CoviShield, CoronaVac, Pfizer: хто яку вакцину отримає в Україні

В Україні сьогодні почнеться процес вакцинації проти коронавірусу препаратом CoronaVac, а до кінця тижня поставлять в країну вакцину Pfizer. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами - зараз в Україні йде щеплення CoviShield.

Детальніше про те, хто яку вакцину отримає в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Що стосується препарату CoviShield, то тут пріоритетними групами є:

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова , CoronaVac буде застосовуватися для проведення щеплень наступним категоріям населення:

Раніше РБК-Україна писало, що на цьому тижні очікуються поставки в Україну 117 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках ініціативи COVAX.

Також повідомлялося, що вчора Моз завершив лабораторний контроль вакцини CoronaVac. Україну вже отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.