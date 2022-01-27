ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Дании обнаружили более заразную версию "Омикрона"

Новина українською →
Дания, Четверг 27 января 2022 13:26
В Дании обнаружили более заразную версию "Омикрона" Фото: тест на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Подвариант "Омикрона" BA.2, который является доминирующим в стране, может быть более заразен, чем более распространенный BA.1. Такое мнение высказал министр здравоохранения Дании Магнус Хайнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Подвариант BA.2 штамма коронавируса "Омикрон", который является доминирующим в Дании, может быть более заразным, чем более распространенный подвариант BA.1", - цитирует издание слова министра здравоохранения Дании Магнуса Хойнике.

При этом он уточнил, что нет никаких данных о том, что новый подвид штамма "Омикрон" вызывает более тяжелое течение болезни.

В Великобритании уже заявляли об опасности распространения варианта BA.2. Этот вариант "Омикрона" уже был подтвержден в Британии, Швеции и Норвегии, но он менее распространен в этих странах, чем в Дании.

Напомним, ранее ученые из Британии обнаружили новый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, он поражает уши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе