У Данії виявили більш заразну версію "Омікрона"

Підваріант "Омікрона" BA.2, який є домінуючим у країні, може бути більш заразним, ніж більш поширений ВА.1. Таку думку висловив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хайніке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Підваріант BA.2 штаму коронавірусу "Омікрон", який є домінуючим у Данії, може бути більш заразним, ніж більш поширений підваріант BA.1", - цитує видання слова міністра охорони здоров'я Данії Магнуса Хойніке.

При цьому він уточнив, що немає ніяких даних про те, що новий підвид штаму "Омікрон" викликає більш важкий перебіг хвороби.

У Великобританії вже заявляли про небезпеку поширення варіанту BA.2. Цей варіант "Омікрона" вже був підтверджений в Британії, Швеції та Норвегії, але він менш поширений в цих країнах, ніж в Данії.