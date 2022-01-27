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В Дании обнаружили более заразную версию "Омикрона"

Автор: Ольга Белей

Подвариант "Омикрона" BA.2, который является доминирующим в стране, может быть более заразен, чем более распространенный BA.1. Такое мнение высказал министр здравоохранения Дании Магнус Хайнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Подвариант BA.2 штамма коронавируса "Омикрон", который является доминирующим в Дании, может быть более заразным, чем более распространенный подвариант BA.1", - цитирует издание слова министра здравоохранения Дании Магнуса Хойнике.

При этом он уточнил, что нет никаких данных о том, что новый подвид штамма "Омикрон" вызывает более тяжелое течение болезни.

В Великобритании уже заявляли об опасности распространения варианта BA.2. Этот вариант "Омикрона" уже был подтвержден в Британии, Швеции и Норвегии, но он менее распространен в этих странах, чем в Дании.

Напомним, ранее ученые из Британии обнаружили новый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, он поражает уши.

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Омикрон