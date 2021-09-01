Дания отказалась от COVID-пропусков в ресторанах: названа причина

С сегодняшнего дня в Дании не обязательно иметь при себе COVID-пропуск, чтобы посещать заведения общественного питания, спортивные центры и парикмахерские. Правительство убеждено в том, что эпидемия находится под контролем в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Отметим, что власти Дании были пеовыми в Европе, которые заявили о введении COVID-пропусков.

Отныне, страна приняла решение отказаться от них во время походов в заведения общественного питания, спортзалов и парикмахерских.

Это связано с тем, что Минздрав Дании исключил коронавирус из списка "социально критических заболеваний". По словам главы министерства Магнуса Хайникаха, сегодня эпидемия находится под контролем, поскольку в стране зафиксирован рекордно высокий уровень вакцинации.