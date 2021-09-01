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Дания отказалась от COVID-пропусков в ресторанах: названа причина

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Дания, Среда 01 сентября 2021 18:25
Дания отказалась от COVID-пропусков в ресторанах: названа причина Фото: Дания отменяет COVID-пропуски для ресторанов из-за высокого уровня вакцинации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня в Дании не обязательно иметь при себе COVID-пропуск, чтобы посещать заведения общественного питания, спортивные центры и парикмахерские. Правительство убеждено в том, что эпидемия находится под контролем в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отметим, что власти Дании были пеовыми в Европе, которые заявили о введении COVID-пропусков.

Отныне, страна приняла решение отказаться от них во время походов в заведения общественного питания, спортзалов и парикмахерских.

Это связано с тем, что Минздрав Дании исключил коронавирус из списка "социально критических заболеваний". По словам главы министерства Магнуса Хайникаха, сегодня эпидемия находится под контролем, поскольку в стране зафиксирован рекордно высокий уровень вакцинации.

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