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Данія відмовилася від COVID-перепусток в ресторанах: названо причину

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Данія, Середа 01 вересня 2021 18:25
Данія відмовилася від COVID-перепусток в ресторанах: названо причину Фото: Данія скасовує COVID-пропуски для ресторанів через високий рівень вакцинування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні в Данії не обов’язково мати при собі COVID-перепустку, аби відвідувати заклади громадського харчування, спортивні центри й перукарні. Уряд переконаний у тому, що епідемія знаходиться під контролем в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначимо, що влада Данії була першою в Європі, яка заявила про запровадження COVID-перепусток.

Відтепер, країна прийняла рішення відмовитись від них під час походів до закладів громадського харчування, спортзалів та перукарень.

Це пов’язано з тим, що МОЗ Данії виключив коронавірус зі списку "соціально критичних захворюваннь". За словами голови міністерства Магнуса Хайникаха, сьогодні епідемія знаходиться під контролем оскільки в країні зафіксовано рекордно високий рівень вакцинації.

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