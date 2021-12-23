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Дания полностью меняет правила въезда для туристов

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Дания, Четверг 23 декабря 2021 16:18
Дания полностью меняет правила въезда для туристов Фото: Дания ввела новые ограничения на въезд (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Дания изменила правила въезда в страну. Теперь всех путешественников обяжут проходить тест на коронавирус, даже если у них есть COVID-паспорт о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

"Дания вводит новое ограничение, обязывающее всех путешественников проходить тест на Covid-19 для въезда в страну. Жители Дании могут пройти тест в течение 24 часов с момента прибытия, в то время как все остальные путешественники должны пройти тест до отъезда", - пишет издание.

Правило будет применяться вне зависимости от статуса вакцинации.

Ограничение вступает в силу 27 декабря и будет действовать в течение первых трех недель до 17 января.

Однако жителям Дании будет разрешено пройти тест в течение суток по прибытии, но им рекомендуется пройти тестирование перед поездкой, если это возможно.

Министерство здравоохранения заявляет, что иностранные путешественники могут сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия или экспресс-тест на антиген за 48 часов до прибытия.

Напомним, в Швеции ужесточают правила въезда для туристов в связи с ростом количества случаев COVID-19. Так, с 28 декабря при въезде в страну от всех иностранных туристов будут требовать предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, независимо от того, были ли они вакцинированы.

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