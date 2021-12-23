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Данія повністю змінює правила в'їзду для туристів

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Данія, Четвер 23 грудня 2021 16:18
Данія повністю змінює правила в'їзду для туристів Фото: Данія ввела нові обмеження на в'їзд (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Данія змінила правила в'їзду в країну. Тепер всіх мандрівників зобов'яжуть проходити тест на коронавірус, навіть якщо у них є COVID-паспорт про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

"Данія вводить нове обмеження, що зобов'язує всіх мандрівників проходити тест на COVID-19 для в'їзду в країну. Жителі Данії можуть пройти тест протягом 24 годин з моменту прибуття, в той час як всі інші мандрівники повинні пройти тест до від'їзду", - пише видання.

Правило буде застосовуватися незалежно від статусу вакцинації.

Обмеження набирає чинності 27 грудня і діятиме протягом перших трьох тижнів до 17 січня.

Однак жителям Данії буде дозволено пройти тест протягом доби після прибуття, але їм рекомендується пройти тестування перед поїздкою, якщо це можливо.

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що іноземні мандрівники можуть зробити ПЛР-тест за 72 години до прибуття або експрес-тест на антиген за 48 годин до прибуття.

Нагадаємо, у Швеції посилюють правила в'їзду для туристів у зв'язку із зростанням кількості випадків COVID-19. Так, з 28 грудня при в'їзді в країну від усіх іноземних туристів вимагатимуть надати негативний результат тесту на COVID-19, незалежно від того, чи були вони вакциновані.

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